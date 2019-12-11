Правительство утвердило правила предоставления услуг по горячему водоснабжению
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил правила и типовые договоры для оказания услуг по снабжению горячей воды. Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.
"Правительство утвердило правила и типовые договоры оказания услуг по горячей воде", - написал Гончаренко.
Ранее УНН сообщал, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.
Также ранее Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду.