Правительство утвердило правила предоставления услуг по горячему водоснабжению

"Правительство утвердило правила и типовые договоры оказания услуг по горячей воде", - написал Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.

Также ранее Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду.