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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102996 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72906 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103086 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115888 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146328 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147238 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140218 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Правительство утвердило правила предоставления услуг по горячему водоснабжению

Правительство утвердило правила предоставления услуг по горячему водоснабжению

Киев  •  УНН

 • 13840 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил правила и типовые договоры для оказания услуг по снабжению горячей воды. Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство утвердило правила и типовые договоры оказания услуг по горячей воде", - написал Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, что Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект, принятие которого приведет к уменьшению тарифа на отопление.

Также ранее Кабмин отменил ограничения тарифов на отопление и горячую воду.

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