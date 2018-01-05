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Уряд визначив, як розраховуватиметься вартість медичного обслуговування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив методику розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.

Уряд визначив, як розраховуватиметься вартість медичного обслуговування

"Відповідне рішення спрямоване на забезпечення стандартизації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров'я на основі загального принципу "зверху вниз", - йдеться у повідомленні.

Зазначений метод передбачає проведення економічних розрахунків, результатом яких є розподіл усіх витрат закладу охорони здоров’я - від адміністративних та допоміжних підрозділів до основних клінічних відділень. Кінцева середня вартість одиниці медичної послуги розраховується на основі критеріїв розподілу витрат. Перелік та порядок їх застосування визначаються МОЗ.

Зокрема, складовими медичної послуги є виписаний пацієнт, ліжко-день у стаціонарному відділенні лікарні, амбулаторне відвідування тощо.

У вартість медичної послуги, зокрема, входитиме заробітна плата медичного персоналу, витрати на лікарські засоби, комунальні послуги, амортизація обладнання тощо.

Методика є обов'язковою для застосування установами охорони здоров'я для обліку та аналізу фактичних витрат. Крім того, Міністерство охорони здоров'я повинне розробити пропозиції щодо єдиних тарифів у рамках програми медичних гарантій.

Затвердження методики закладе базові принципи універсальної національної системи розрахунку вартості медичних послуг, додали у прес-службі.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні розпочнуть поетапно запроваджувати медичну реформу. Необхідний для цього закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" Президент підписав 28 грудня 2017 року.

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