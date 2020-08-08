Уряд відреагував на нові антирекорди щодо COVID-19: ухвалено низку важливих рішень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Нові антирекорди захворілих на коронавірус вимагають чітких дій. Сьогодні провели позачергове засідання Уряду, де обговорювали погіршення епідемситуації в країні, а також ухвалили низку важливих рішень. Про це написав у Telegram міністр Кабміну Олег Немчинов, передає УНН.
Немчинов також привів перелік рішень, що були ухвалені під час позачергового засідання Кабміну:
- На виконання доручення Президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.
- Крім того, МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.
Також за словами Немчинова, уряд затвердив проєкт Указу Президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з тим страшним вибухом, який стався в порту Бейрута.
Раніше уряд прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 9 серпня.