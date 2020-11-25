Уряд відновив надання "пакунків малюка"

“У жовтні Верховною Радою було прийнято закон, яким внесено зміни щодо того, що при народжені дитини може надаватись одноразова натуральна допомога “Пакунок малюка”- це буде відбуватись для дітей, народжених після 24 жовтня цього року. Ми пропонуємо проект акта, яким затвердити регламентні документи, як це робити. Перше – це буде порядок, як забезпечувати дитину при народжені такою одноразовою допомогою “Пакунок малюка” за рахунок коштів державного бюджету. Також ми хочемо затвердити порядок використання коштів державного бюджету на забезпечення такої підтримки. Також вносяться зміни до порядку реалізації пілотного проекту з надання комплексної послуги е-малятко, і звичайно ми вносимо зміни до нашої нещодавньої постанови, якою ми монетизували одноразову допомогу “пакунок малюка”, - сказала на засіданні уряду міністр соціальної політики Марина Лазебна.

З її слів, кошти на цю програму передбачені в державному бюджеті як на цей рік, і також закладені на наступні роки.

“У нас є пропозиція Мінцифри прийняти проект акту з одноденним доопрацюванням для відпрацювання заміни паперової довідки, яку будуть видавати пологові будинки, на систему обміну інформацією між закладами охорони здоров’я і міністерством соціальної політики”, - додала вона.

Урядовці підтримали проект постанови з одноденним доопрацюванням.

Нагадаємо, 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” № 930-ІХ. Парламент ухвалив його 30 вересня 2020 року.