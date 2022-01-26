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Шахед-136

Уряд відклав розширення переліку продуктів, які підлягають держрегулюванню

Уряд відклав розширення переліку продуктів, які підлягають держрегулюванню

Київ • УНН

 • 16520 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання відклав рішення про розширення переліку продуктів, які підлягають держрегулюванню, передає кореспондент УНН з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Деталі

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, починаючи з 2021 року, на внутрішньому ринку спостерігалася тенденція до зростання споживчих цін на продукти харчування.

Так, за даними Держстату, середня споживча ціна на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку зросла на 23,8% (+6,4 грн), на хліб пшеничний з борошна 1 ґатунку - на 22,9% (+4,9 грн) (грудень 2021 року до грудня 2020 року).

За цей період також ціна на природний газ для промислових споживачів зросла майже у 6 разів.

Нагадаємо

12 січня Кабінет Міністрів України затвердив рішення запровадити держрегулювання цін на низку продуктів, серед яких гречка, цукор та яйця.

Зокрема, пропонувалося внести зміни, відповідно до яких на період дії карантину на певні товари граничний рівень торговельної надбавки не має перевищувати 10% від оптово-відпускної ціни, з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних з реалізацією кінцевому споживачу.

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