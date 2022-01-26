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15 марта, 19:03 • 107690 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145982 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125196 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118593 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105742 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101901 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94781 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство отложило расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию

Правительство отложило расширение перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию

Киев • УНН

 • 16514 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Кабинет министров во время заседания отложил решение о расширении перечня продуктов, которые подлежат госрегулированию, передает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Детали

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, начиная с 2021 года, на рынке наблюдалась тенденция к росту потребительских цен на продукты питания.

Так, по данным Госстата, средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего сорта выросла на 23,8% (+6,4 грн), на хлеб пшеничный из муки 1 сорта - на 22,9% (+4,9 грн) (декабрь 2021 года до декабря 2020 года).

За этот период также цена на природный газ для промышленных потребителей выросла почти в 6 раз.

Напомним

12 января Кабинет Министров Украины утвердил решение внедрить госрегулирование цен на ряд продуктов, среди которых гречка, сахар и яйца.

В частности, предлагалось внести изменения, в соответствии с которыми на период действия карантина на определенные товары предельный уровень торговой надбавки не должен превышать 10% от оптово-отпускной цены, с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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