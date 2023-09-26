Уряд ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень для заміни заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції, передає УНН.
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На своєму засіданні 26 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:
- Про звільнення Пророк Ганни Василівни з посади заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції
- Про призначення Постоловської Ірини Олександрівни заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції