Уряд ухвалив низку кадрових рішень: хто отримав, а хто втратив посаду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень для заміни заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції, передає УНН.

Деталі

На своєму засіданні 26 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:

- Про звільнення Пророк Ганни Василівни з посади заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції

- Про призначення Постоловської Ірини Олександрівни заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції

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