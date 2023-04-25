Уряд схвалив звіт про виконання Державного бюджету на 2021-2022 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання Державного бюджету на 2021 та 2022 роки, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
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“Ще одне рішення, яке направлене на прозорість держави – це схвалення звіту про виконання Державного бюджету на 2021 та 2022 роки. Попри безпрецендентні виклики, нам повною мірою вдалося профінансувати всі ключові видатки українського бюджету”, – повідомив прем’єр.
Деталі
Він поінформував, що у 2022 році вдалося збільшити:
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- видатки на оборону країни – у 9 разів, порівняно з 2021 роком;
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- видатки на безпеку – у 2,5 рази;
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- видатки на соціальний захист населення – на 25%;
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- видатки на охорону здоров’я – на 8%.
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“Завдяки програмі єПідтримка – 4,8 млн українців отримали по 6,5 тисяч гривень одноразової виплати. За час вторгнення український бізнес отримав більше 100 млрд гривень пільгових кредитів. Нам вдалося не допустити шаленої девальвації гривні. Наша економіка втрималася на плаву. Тепер важливо, аби вже цього року ми побачили її відновлення”, – підсумував голова уряду.
Доповнення
17 березня Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2023 рік. Закон передбачає спрямування додаткових 5,56 млрд грн на невідкладні заходи для подолання наслідків російської агресії в Україні.