Уряд схвалив законопроект про медіацію: що передбачається
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект “Про медіацію”, яким передбачається визначити вимоги до договору про медіацію та угоди про врегулювання конфлікту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Міністерства юстиції.
“Інститут медіації, широко розповсюджений у світовій та європейській практиці, надає можливість обирати досудові і позасудові способи для вирішення конфліктів (спорів) при збереженні можливості звертатись до суду для їх вирішення. Проектом закону пропонується визначити права і обов’язки медіатора та сторін медіації, порядок проведення медіації, а також вимоги до договору про медіацію та до угоди про врегулювання конфлікту”, — йдеться у повідомленні.
Також законопроектом пропонується внести зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.
Нагадаємо, міністр юстиції у серпні 2019 року підписав Конвенцію ООН про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації.