Уряд схвалив нові антиросійські санкції: для суден РФ закриють річки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо повного припинення транзиту та перевезень російськими судами. Відповідне розпорядження Кабмін схвалив на засіданні 25 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури.
Зокрема, пропонується припинити транзит і перевезення територією України суднами під прапором Росії або суднами судновласників, зареєстрованими у РФ, а також будь-якими іншими плавзасобами, що незалежно від держави прапору здійснюють судозаходи до закритих морських портів тимчасово окупованого Криму та Севастополя.
“Ми недопустимо у територіальних водах України, на наших внутрішніх водних шлях суден держави-агресора. Вони становлять реальну терористичну загрозу об’єктам критичної інфраструктури. Також заборона буде стосуватися суден-порушників під прапором будь-якої іншої держави, які нехтують законами України та міжнародним правом”, − наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Зазначається, що після того, як відповідне рішення РНБО набере чинності Міністерство закордонних справ проінформує компетентні органи ЄС, США та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України виступили за посилення санкцій проти Росії на фоні різкої ескалації на Донбасі.