Уряд схвалив нові антиросійські санкції: для суден РФ закриють річки

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20232 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48962 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64637 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65454 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95956 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72404 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82588 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95600 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87957 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187579 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1м/с
84%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3726 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13895 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 4188 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5692 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10385 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64622 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187576 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341865 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276409 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386259 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13942 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13049 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65445 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20727 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25835 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Уряд схвалив нові антиросійські санкції: для суден РФ закриють річки

Київ • УНН

 • 14151 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Уряд винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо повного припинення транзиту та перевезень російськими судами. Відповідне розпорядження Кабмін схвалив на засіданні 25 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінінфраструктури.

Уряд схвалив нові антиросійські санкції: для суден РФ закриють річки

Зокрема, пропонується припинити транзит і перевезення територією України суднами під прапором Росії або суднами судновласників, зареєстрованими у РФ, а також будь-якими іншими плавзасобами, що незалежно від держави прапору здійснюють судозаходи до закритих морських портів тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

“Ми недопустимо у територіальних водах України, на наших внутрішніх водних шлях суден держави-агресора. Вони становлять реальну терористичну загрозу об’єктам критичної інфраструктури. Також заборона буде стосуватися суден-порушників під прапором будь-якої іншої держави, які нехтують законами України та міжнародним правом”, − наголосив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Зазначається, що після того, як відповідне рішення РНБО набере чинності Міністерство закордонних справ проінформує компетентні органи ЄС, США та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України виступили за посилення санкцій проти Росії на фоні різкої ескалації на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36