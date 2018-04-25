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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство одобрило новые антироссийские санкции: для судов РФ закроют реки

Киев • УНН

 • 14151 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Правительство вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение о полном прекращении транзита и перевозок российскими судами. Соответствующее распоряжение Кабмин одобрил на заседании 25 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

Правительство одобрило новые антироссийские санкции: для судов РФ закроют реки

В частности, предлагается прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированными в РФ, а также любыми другими плавсредствами, что независимо от государства флага осуществляют судомероприятия в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя.

“Мы недопустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора. Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которые пренебрегают законами Украины и международным правом”, - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отмечается, что после того, как соответствующее решение СНБО вступит в силу Министерство иностранных дел проинформирует компетентные органы ЕС, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий (санкций).

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины выступили за ужесточение санкций против России на фоне резкой эскалации в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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