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Уряд схвалив концепцію трансформації вугільних регіонів до 2030 року

Уряд схвалив концепцію трансформації вугільних регіонів до 2030 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової програми справедливої трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року. Про це йшлося на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, регіони з населенням 850 тисяч осіб будуть поступово відмовлятися від видобутку вугілля.

Вугільні регіони визначаються як регіони, на території яких розташовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, в тому числі ті, які перебувають у стадії ліквідації, консервації або переорієнтації на інші види економічної діяльності, та підприємства вугільної теплової генерації незалежно від форми власності.

Загалом це близько 20 територіальних громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Львівської областей, де проживає близько 850 тис. мешканців.

Територіальні громади вугільних регіонів залежать від підприємств вугільної галузі та вугільної теплової генерації, у деяких з них вугілля залишається єдиним доступним енергоносієм.

“Наступного року коштом державного бюджету та за підтримки міжнародних партнерів ми розпочинаємо реалізацію перших пілотних проектів з трансформації. Довгострокові проекти забезпечать зменшення залежності локальних економік від вугледобування та гідне життя і достатній заробіток усім мешканцям, у тому числі працівникам, на яких вплине процес відмови від викопного палива”, — заявив під час засідання прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Доповнення

До слова, працювати над розробкою концепції Національної програми трансформації вугільних територій до 2030 року почали у жовтні 2020 року.

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