Кабмін призначив тимчасового керівника Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні уряд призначив Вадима Гончаренка виконувачем обовязків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Виконувачем обов’язків голови Держгеокадастру призначено Вадима Гончаренка", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що до кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження низки структур – зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції.