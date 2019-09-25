Кабмін призначив тимчасового керівника Держгеокадастру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні уряд призначив Вадима Гончаренка виконувачем обовязків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Виконувачем обов’язків голови Держгеокадастру призначено Вадима Гончаренка", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що до кінця поточного року уряд має здійснити повне кадрове перезавантаження низки структур – зокрема, Укравтодору й Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Українські Національні Новини

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