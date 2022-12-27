Уряд призначив нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів призначив нових незалежних членів наглядової ради державного ПриватБанку. Про це повідомили у Мінфіні 27 грудня, пише УНН.
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"Рішенням уряду, зокрема, припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» та призначено нових, яких було визначено переможцями за результатами конкурсного відбору", - вказали у Мінфіні.
Деталі
За даними міністерства, новий склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку, призначений урядом, виглядає наступним чином:
Окрім того, розпорядженням затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами наглядової ради, та уповноважено голову правління ПриватБанку на підписання цих договорів.
Довідково
У зв’язку із закінченням законодавчо встановленого строку повноважень наглядової ради конкурсна комісія "в установленому порядку", за даними Мінфіну, провела відбір із визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради ПриватБанку. Їх обирали "ураховуючи результати оцінювання кандидатів".