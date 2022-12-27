Уряд призначив нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку

Цитата

"Рішенням уряду, зокрема, припинено повноваження поточного складу незалежних членів наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк» та призначено нових, яких було визначено переможцями за результатами конкурсного відбору", - вказали у Мінфіні.

Деталі

За даними міністерства, новий склад незалежних членів наглядової ради ПриватБанку, призначений урядом, виглядає наступним чином:

Нільс Мелнґайліс (Nils Melngailis), який має багаторічний та різносторонній досвід роботи в банківській сфері, був головою наглядової ради в одному з провідних банків у Балтійському регіоні зі штаб-квартирою в Естонії;

Збіґнєв Ягейло (Zbigniew Jagiello), який понад десять років очолював PKO Bank Польща, який вдалося трансформувати у динамічний фінтех, збільшивши його ринкову вартість на 40%;

Володимир Литвин (Volodymyr Lytvyn), який має комплексний управлінський досвід (близько 20 років) у банківському, державному та урядовому секторах;

Федеріко Руссо (Federico Russo), який має великий досвід роботи у банківській сфері, включно з групою UniCredit, більше ніж 11 років досвіду роботи на ринку України;

Міхай Іонеску (Mihai Ionescu), який має понад 20 років досвіду на керівних посадах у банківській індустрії, зокрема в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank у країнах Центральної та Східної Європи;

Надір Азіз Шейх (Nadir Aziz Shaikh), який має великий досвід роботи у банківській сфері (39 років досвіду в Citigroup у 7 країнах, включаючи 6 років досвіду в Citibank Україна). З 2019 року є незалежним членом наглядової ради АТ КБ «Приватбанк», головою комітету з питань аудиту, членом комітету з питань ризиків, членом комітету з питань призначень, корпоративного управління та винагород.

Окрім того, розпорядженням затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новими членами наглядової ради, та уповноважено голову правління ПриватБанку на підписання цих договорів.

Довідково

У зв’язку із закінченням законодавчо встановленого строку повноважень наглядової ради конкурсна комісія "в установленому порядку", за даними Мінфіну, провела відбір із визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради ПриватБанку. Їх обирали "ураховуючи результати оцінювання кандидатів".