Правительство назначило новых независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров назначил новых независимых членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка. Об этом сообщили в Минфине 27 декабря, пишет УНН.
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"Решением правительства, в частности, прекращены полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета АО КБ «ПриватБанк» и назначены новые, которые были определены победителями по результатам конкурсного отбора", - указали в Минфине.
Детали
По данным министерства, новый состав независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка, назначенный правительством, выглядит следующим образом:
Кроме того, распоряжением утверждены условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с новыми членами наблюдательного совета, и уполномочен председатель правления ПриватБанка на подписание этих договоров.
Справочно
В связи с истечением законодательно установленного срока полномочий наблюдательного совета конкурсная комиссия "в установленном порядке", по данным Минфина, провела отбор по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка. Их выбирали "учитывая результаты оценки кандидатов".