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Правительство назначило новых независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка

Правительство назначило новых независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка

Киев • УНН

 • 341218 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров назначил новых независимых членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка. Об этом сообщили в Минфине 27 декабря, пишет УНН.

Цитата

"Решением правительства, в частности, прекращены полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета АО КБ «ПриватБанк» и назначены новые, которые были определены победителями по результатам конкурсного отбора", - указали в Минфине.

Детали

По данным министерства, новый состав независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка, назначенный правительством, выглядит следующим образом:

  • Нильс Мелнгайлис (Nils Melngailis), который имеет многолетний и разносторонний опыт работы в банковской сфере, был председателем наблюдательного совета в одном из ведущих банков в Балтийском регионе со штаб-квартирой в Эстонии;
  • Збигнев Ягейло (Zbigniew Jagiello), более десяти лет возглавлявший PKO Bank Польша, который удалось трансформировать в динамичный финтех, увеличив его рыночную стоимость на 40%;
  • Владимир Литвин (Volodymyr Lytvyn), имеющий комплексный управленческий опыт (около 20 лет) в банковском, государственном и правительственном секторах;
  • Федерико Руссо (Federico Russo), имеющий большой опыт работы в банковской сфере, включая группу UniCredit, более 11 лет опыта работы на рынке Украины;
  • Михай Ионеску (Mihai Ionescu), имеющий более 20 лет опыта на руководящих должностях в банковской индустрии, в частности в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank в странах Центральной и Восточной Европы;
  • Надир Азиз Шейх (Nadir Aziz Shaikh), имеющий большой опыт работы в банковской сфере (39 лет опыта в Citigroup в 7 странах, включая 6 лет опыта в Citibank Украина). С 2019 года является независимым членом наблюдательного совета АО КБ «Приватбанк», председателем комитета по аудиту, членом комитета по вопросам рисков, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.

    • Кроме того, распоряжением утверждены условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с новыми членами наблюдательного совета, и уполномочен председатель правления ПриватБанка на подписание этих договоров.

    Справочно

    В связи с истечением законодательно установленного срока полномочий наблюдательного совета конкурсная комиссия "в установленном порядке", по данным Минфина, провела отбор по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка. Их выбирали "учитывая результаты оценки кандидатов".

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