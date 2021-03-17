Уряд погодив створення національного парку “Куяльницький” на Одещині

Деталі

Так, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Проектом передбачено створити парк “Куяльницький” на території Березівського та Одеського районів Одеської області.

Повідомляється, що це забезпечить збереження, відтворення та ефективне використання природних комплексів й об’єктів у басейні Куяльницького лиману, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

Доповнення

Кабінет міністрів підтримав проект Указу Президента України про створення Національного природного парку "Пуща Радзівіла".



Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив проект указу Президента України Володимира Зеленського “Про зміну меж території Національного природного парку “Верховинський”.



