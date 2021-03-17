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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49388 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68706 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109159 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144782 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195608 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193457 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279668 просмотра

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Правительство согласовало создание национального парка "Куяльницкий" в Одесской области

Правительство согласовало создание национального парка "Куяльницкий" в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 15082 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров согласовал проект Указа Президента Украины о создании Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Проектом предусмотрено создать парк "Куяльницкий" на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Сообщается, что это обеспечит сохранение, воспроизведение и эффективное использование природных комплексов и объектов в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

дополнение

Кабинет министров поддержал проект Указа Президента Украины о создании Национального природного парка "Пуща Радзивилла".

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал проект указа Президента Украины Владимира Зеленского "Об изменении границ территории Национального природного парка "Верховинский".

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