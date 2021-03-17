Правительство согласовало создание национального парка "Куяльницкий" в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Кабинет министров согласовал проект Указа Президента Украины о создании Национального природного парка "Куяльницкий" в Одесской области, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Проектом предусмотрено создать парк "Куяльницкий" на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.
Сообщается, что это обеспечит сохранение, воспроизведение и эффективное использование природных комплексов и объектов в бассейне Куяльницкого лимана, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.
дополнение
Кабинет министров поддержал проект Указа Президента Украины о создании Национального природного парка "Пуща Радзивилла".
Напомним, Кабинет министров Украины согласовал проект указа Президента Украины Владимира Зеленского "Об изменении границ территории Национального природного парка "Верховинский".