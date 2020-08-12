Уряд планує запровадити методику визначення справедливих концесійних платежів - Шмигаль

"Пакет рішень про ефективне управління держмайном доповнить ще одна постанова, що стосується методики затвердження концесійних платежів. Ми запроваджуємо методику визначення справедливої ціни, що приватне підприємство може отримати від концесії з державою. Тобто приватні компанії інвестують кошти, створюють додаткові робочі місця для українців – взамін отримують додаткову частку прибутку від такої спільної роботи з ДП", - розповів Шмигаль.

Він додав, що це ефективний механізм, що сприятиме зменшенню корупції, збільшенню робочих місць та зростанню економіки України в цілому.

Нагадаємо, передали у концесію перший масштабний об’єкт в Україні - Херсонський морський торговельний порт.