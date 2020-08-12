Уряд планує запровадити методику визначення справедливих концесійних платежів - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів планує запровадити методику визначення справедливої ціни, що приватне підприємство може отримати від концесії з державою. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Пакет рішень про ефективне управління держмайном доповнить ще одна постанова, що стосується методики затвердження концесійних платежів. Ми запроваджуємо методику визначення справедливої ціни, що приватне підприємство може отримати від концесії з державою. Тобто приватні компанії інвестують кошти, створюють додаткові робочі місця для українців – взамін отримують додаткову частку прибутку від такої спільної роботи з ДП", - розповів Шмигаль.
Він додав, що це ефективний механізм, що сприятиме зменшенню корупції, збільшенню робочих місць та зростанню економіки України в цілому.
Нагадаємо, передали у концесію перший масштабний об’єкт в Україні - Херсонський морський торговельний порт.