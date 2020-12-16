Уряд планує переглянути інвестиційні проекти на найближчі три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На засіданні Кабінету міністрів у середу, 16 грудня, планується розглянути проект розпорядження “Про затвердження переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів на 2020-2023 роки”, згідно з яким затверджується понад 100 пріоритетних для держави інвестиційних проектів. Про це інформує УНН з посиланням на порядок денний Кабінету міністрів України.
“Усього до проекту переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів на 2020-2023 роки внесено 103 проекти, з яких 47 проектів передбачають один з можливих механізмів реалізації — за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, у т.ч. з яких виключно за кошти державного бюджету — 4”, - йдеться в пояснювальній записці до документи.
Зазначимо, що цей список уряд затвердив ще в середині листопада.
“Формування уніфікованого Переліку дозволить ефективно використовувати ресурси держави та бізнесу з метою досягнення найкращого результату — зростання економіки, залучення інвестицій, наповнення бюджетів, створення робочих місць”, - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Серед іншого, до списку проектів увійшли:
1) Будівництво сміттєспалювального заводу в Маріуполі (кошти інвестора/кошти державного та місцевого бюджетів);
2) Будівництво Центру олімпійської підготовки з водних видів спорту у Херсоні (кошти держбюджету/кредитні кошти/кошти інвестора);
3) Будівництво аеропорту “Закарпаття” (кошти державного та місцевого бюджетів/інвестора).
Повний перелік проектів доступний за посиланням.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів.