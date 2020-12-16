Правительство планирует утвердить инвестиционные проекты на ближайшие три года
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На заседании Кабинета министров в среду, 16 декабря, планируется рассмотреть проект распоряжения "Об утверждении перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы", согласно которому утверждается более 100 приоритетных для государства инвестиционных проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Кабинета министров Украины.
"Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в т.ч. из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отметим, что этот список правительство утвердило еще в середине ноября.
"Формирование унифицированного Перечня позволит эффективно использовать ресурсы государства и бизнеса с целью достижения наилучшего результата - роста экономики, привлечения инвестиций, наполнения бюджетов, создания рабочих мест", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Среди прочего, в список проектов вошли:
1) Строительство мусоросжигательного завода в Украине (средства инвестора/средства государственного и местного бюджетов);
2) Строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта в Херсоне (средства госбюджета/кредитные средства/средства инвестора);
3) Строительство аэропорта "Закарпатье" (средства государственного и местного бюджетов/инвестора).
Полный перечень проектов доступен по ссылке.
Напомним, УНН сообщал, что правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов.