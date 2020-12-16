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Правительство планирует утвердить инвестиционные проекты на ближайшие три года

Киев • УНН

 • 11265 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На заседании Кабинета министров в среду, 16 декабря, планируется рассмотреть проект распоряжения "Об утверждении перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы", согласно которому утверждается более 100 приоритетных для государства инвестиционных проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Кабинета министров Украины.

Правительство планирует утвердить инвестиционные проекты на ближайшие три года

"Всего в проект перечня приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы внесены 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в т.ч. из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что этот список правительство утвердило еще в середине ноября.

"Формирование унифицированного Перечня позволит эффективно использовать ресурсы государства и бизнеса с целью достижения наилучшего результата - роста экономики, привлечения инвестиций, наполнения бюджетов, создания рабочих мест", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Среди прочего, в список проектов вошли:

1) Строительство мусоросжигательного завода в Украине (средства инвестора/средства государственного и местного бюджетов);
2) Строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта в Херсоне (средства госбюджета/кредитные средства/средства инвестора);
3) Строительство аэропорта "Закарпатье" (средства государственного и местного бюджетов/инвестора).

Полный перечень проектов доступен по ссылке.

Напомним, УНН сообщал, что правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов.

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