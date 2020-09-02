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Уряд підтримав відкриття регулярного повітряного сполучення із Сінгапуром та Ісландією

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив розпорядження “Про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Сінгапур про повітряне сполучення”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

Уряд підтримав відкриття регулярного повітряного сполучення із Сінгапуром та Ісландією

"Сьогодні, 2 вересня, уряд схвалив розпорядження “Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сінгапур про повітряне сполучення” та “Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ісландії про повітряне сполучення”. Розпорядження розроблені для виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладення вищезазначених угод між Україною та Республікою Сінгапур та між Україною та Ісландією", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що не дивлячись на кризу авіаційної галузі у всьому світі, пов’язану з пандемією COVID-19, Україна продовжуєроботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях.

"Ми готуємось до укладення двох міжурядових угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією. Сьогодні відповідними розпорядженнями Уряд схвалив проєкти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони", - сказав Криклій.

Повідомляється, що угоди визначатимуть порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній між Україною та Сінгапуром та між Україною та Ісландією, порядок призначення авіапідприємств, встановлюватимуть умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів, передбачатимуть взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, міститимуть положення стосовно авіаційної безпеки тощо.

Нагадаємо, Кабмін підтримав ратифікацію протоколу про повітряне сполучення між Україною та Катаром.

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