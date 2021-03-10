Уряд передав на приватизацію 8 об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів у середу підтримав проект розпорядження про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Фонду державного майна, передає кореспондент УНН.
Деталі
Відповідно до пояснювальної записки, прийняття розпорядження дасть можливість здійснити приватизацію об’єктів, включених до переліку.
До сфери управління Фонду пропонується передати наступні об’єкти:
- ДП “Екотрансенерго”
- ДП “Харківськепромислово-торговельне підприємство”
- Державне науково-технологічне виробниче підприємство “Вереск”
- ДП “Розрахунково-клінінговий центр”
- ДП “Полупанівський кар’єр”
- ДП “Держінформаналітика”
- ДУ “Партнерський фонд”
- ДП “Промислово-металургійний консалтинг”.
Що було раніше
Пілотним проектом “великої приватизації” у 2020 році став готель “Дніпро”. Його продали за 1,1 млрд грн.
Грошима від реалізації державних об'єктів хочуть "наповнити" Бюджет-2021. Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, має дати змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.
Водночас на час карантину продаж об'єктів великої приватизації був заборонений законом.
На початку лютого Рада схвалила в першому читанні законопроект щодо приватизації об’єктів великої приватизації. Очікується схвалення проекту закону у другому читанні.