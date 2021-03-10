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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 61220 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 82571 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 112224 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147571 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197090 просмотра

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Правительство передало на приватизацию 8 объектов

Правительство передало на приватизацию 8 объектов

Киев  •  УНН

 • 17401 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров в среду поддержал проект распоряжения о передаче единых имущественных комплексов государственных предприятий и учреждений в сферу управления Фонда государственного имущества, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, принятие распоряжения позволит осуществить приватизацию объектов, включенных в перечень.

К сфере управления Фонда предлагается передать следующие объекты:

- ГП "Экотрансенерго"
- ГП "Харковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- ГП "Расчетно-клининговый центр"
- ГП "Полупанивский карьер"
- ГП "Госинформаналитика"
- ГУ "Партнерский фонд"
- ГП "Промышленно-металлургический консалтинг".

Что было раньше

Пилотным проектом "большой приватизации" в 2020 году стал отель "Днепр" . Его продали за 1,1 млрд грн.

Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.

В то же время на время карантина продажу объектов большой приватизации был запрещено законом.

В начале февраля Рада одобрила в первом чтении законопроект о приватизации объектов большой приватизации. Ожидается одобрение проекта закона во втором чтении.

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