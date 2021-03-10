Правительство передало на приватизацию 8 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Кабинет министров в среду поддержал проект распоряжения о передаче единых имущественных комплексов государственных предприятий и учреждений в сферу управления Фонда государственного имущества, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке, принятие распоряжения позволит осуществить приватизацию объектов, включенных в перечень.
К сфере управления Фонда предлагается передать следующие объекты:
- ГП "Экотрансенерго"
- ГП "Харковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- ГП "Расчетно-клининговый центр"
- ГП "Полупанивский карьер"
- ГП "Госинформаналитика"
- ГУ "Партнерский фонд"
- ГП "Промышленно-металлургический консалтинг".
Что было раньше
Пилотным проектом "большой приватизации" в 2020 году стал отель "Днепр" . Его продали за 1,1 млрд грн.
Деньгами от реализации государственных объектов хотят "наполнить" Бюджет-2021. Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по оценке правительства, должна дать возможность увеличить поступления в бюджет до 12 млрд грн.
В то же время на время карантина продажу объектов большой приватизации был запрещено законом.
В начале февраля Рада одобрила в первом чтении законопроект о приватизации объектов большой приватизации. Ожидается одобрение проекта закона во втором чтении.