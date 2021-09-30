Уряд Орбана обрав Росію: ексглава МЗС про конфлікт між Угорщиною та Україною

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Угорщина хоче заблокувати переговори про вступ України до НАТО у відповідь на критику Києвом газової угоди, підписаної Будапештом та Москвою напередодні. Документ передбачає поставки російського газу до Угорщини довшим маршрутом в обхід України. Про це під час брифінгу заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляс. Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко розповів УНН, чим закінчиться конфлікт між двома країнами.

Цитата

“Справа не тільки в тоні заяви уряду Угорщини, а в неготовності, якщо говорити про реальні можливості нашого повноцінного вступу до Альянсу та головних гравців розглядати це питання. Тому ця заява більше “хайп” ніж реальна перешкода нашій державі для входження в НАТО, хоч це і займе багато років. А такі заяви робляться, щоб дратувати українське суспільство. І взагалі режим Орбана (Ред: угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан) поводить себе так, як нормальні держави та уряди не дозволяють собі поводитися. Тому треба робити висновки”, - сказав Грищенко.

Деталі

За словами ексміністра, Угорщина в питанні доставки газу керується виключно меркантильними інтересами.

“Стосовно газу, не тільки Угорщина а й та сама Німеччина думають про надійні і більш вигідні умови постачання газу. Тут явно Росія дала більш велику знижку чи більш сприятливі умови для отримання газу в разі якщо вона відмовиться від постачання через Україну. І загалом Угорщина налаштована більше на дружбу з Росією і точно не на дружбу з Україною, тому це був природній крок. Ні заява українського МЗС, ні заява Угорщини нічого не змінює, такі взаємовідносини існують вже декілька років. Нові конфлікти не думаю, що будуть. Паспортизацію в Україні вони і не припиняли. Їх задача роздати якомога більше паспортів. І з цим державі треба щось робити”, - пояснює Грищенко.

Контекст

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Угорщини, щодо блокування вступу України в НАТО. В МЗС вважають, що така позиція їх не дивує і вони готові до розв'язання питання. Він наголосив, що МЗС виступає за дружбу та співробітництво з Угорщиною, але в крайньому разі Україна готова "дати удар у відповідь".

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