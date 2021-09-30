Правительство Орбана выбрало Россию: экс-глава МИД о конфликте между Венгрией и Украиной

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Венгрия хочет заблокировать переговоры о вступлении Украины в НАТО в ответ на критику Киевом газового соглашения, подписанного Будапештом и Москвой накануне. Документ предусматривает поставки российского газа в Венгрию длинным маршрутом в обход Украины. Об этом во время брифинга заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляс. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко рассказал УНН, чем закончится конфликт между двумя странами.

Цитата

"Дело не только в тоне заявления правительства Венгрии, а в неготовности, если говорить о реальных возможностях нашего полноценного вступления в Альянс и главных игроков рассматривать этот вопрос. Поэтому это заявление больше "хайп" чем реальное препятствие нашему государству для вхождения в НАТО, хоть это и займет много лет. А такие заявления делаются, чтобы раздражать украинское общество. И вообще режим Орбана (Ред: венгерский премьер-министр Виктор Орбан) ведет себя так, как нормальные государства и правительства не позволяют себе обращаться. Поэтому надо делать выводы", - сказал Грищенко.

Детали

По словам экс-министра, Венгрия в вопросе доставки газа руководствуется исключительно меркантильными интересами.

"Что касается газа, не только Венгрия но и та же Германия думают о надежных и более выгодных условиях поставки газа. Здесь явно Россия дала более крупную скидку или более благоприятные условия для получения газа в случае, если она откажется от поставок через Украину. И вообще Венгрия настроена больше на дружбу с Россией и точно не на дружбу с Украиной, поэтому это был естественный шаг. Ни заявления украинского МИД, ни заявления Венгрии ничего не меняет, такие взаимоотношения существуют уже несколько лет. Новые конфликты не думаю, что будут. Паспортизацию в Украине они и не прекращали. Их задача раздать как можно больше паспортов. И с этим государству нужно что-то делать", - объясняет Грищенко.

Контекст

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление Венгрии, по блокированию вступления Украины в НАТО. В МИД считают, что такая позиция их не удивляет и они готовы к решению вопроса. Он отметил, что МИД выступает за дружбу и сотрудничество с Венгрией, но в крайнем случае Украина готова "дать ответный удар".

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