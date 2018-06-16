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Уряд Медведєва запропонував держдумі підвищити пенсійний вік у РФ

Уряд Медведєва запропонував держдумі підвищити пенсійний вік у РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Уряд РФ вносить на розгляд російської держдуми - нижньої палати парламенту Росії - проект закону про підвищення пенсійного віку в Росії до 65 років для чоловіків до 2028 року і до 63 років для жінок до 2034 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

У повідомленні російського кабміну відзначається, що "розпорядження про внесення законопроекту підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв".

Як повідомив раніше Медведєв, законопроектом передбачено "досить тривалий перехідний період: почати його пропонується з 2019 року, щоб крок за кроком досягти виходу на пенсію в 65 років для чоловіків в 2028 році і в 63 роки для жінок в 2034 році". Наразі пенсійний вік для чоловіків і жінок у РФ становить 60 і 55 років відповідно.

Кабмін РФ схвалив законопроект 14 червня. Держдума може розглянути документ не раніше 19 липня, оскільки він повинен пройти процедуру 30-денну розсилку в суб'єкти РФ, повідомив перший заступник керівника фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв.

Голова радфеду РФ Валентина Матвієнко відзначила, що закон про пенсійну реформу може бути остаточно прийнятий восени 2018 року - "у вересні, можливо, в жовтні, як підуть справи".

Крім підвищення пенсійного віку уряд РФ також вніс у суботу в держдуму законопроект про підвищення ПДВ з 18% до 20% та законопроект про зниження сукупного тарифу страхових внесків у державні позабюджетні фонди з 34 до 30% і про встановлення тарифу страхових внесків до Пенсійного фонду у 22%.

"Дмитро Медведєв підписав розпорядження про внесення до держдуми законопроектів про зміни в законодавстві про податки і збори", - повідомила прес-служба кабміну РФ.

Нагадаємо, у Росії почалися мітинги проти підвищення пенсійного віку.

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