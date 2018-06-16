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Правительство Медведева предложило госдуме повысить пенсионный возраст в РФ

Правительство Медведева предложило госдуме повысить пенсионный возраст в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Правительство РФ вносит на рассмотрение российской госдумы - нижней палаты парламента России - проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

В сообщении российского кабмина отмечается, что "распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев".

Как сообщил ранее Медведев, законопроектом предусмотрен "достаточно длительный переходный период: начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году". В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин в РФ составляет 60 и 55 лет соответственно.

Кабмин РФ одобрил законопроект 14 июня. Госдума может рассмотреть документ не ранее 19 июля, так как он должен пройти процедуру 30-дневной рассылки в субъекты РФ, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Председатель совфеда РФ Валентина Матвиенко отметила, что закон о пенсионной реформе может быть окончательно принят осенью 2018 года - "в сентябре, возможно, в октябре, как пойдут дела". 

Кроме повышения пенсионного возраста правительство РФ также внесло в субботу в госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20% и законопроект о снижении совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%, об установлении тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в госдуму законопроектов об изменениях в законодательстве о налогах и сборах", - сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Напомним, в России начались митинги против повышения пенсионного возраста.

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