Уряд хоче скасувати акциз для спирту, що не призначений для вживання

Зазначається, що рішення про створення робочої групи було прийнято на нараді під головуванням першого прем’єр міністра України Степана Кубіва.

Члени робочої групи мають привести національне законодавство до вимог Директиви 92/83/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 жовтня 1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої (Директива 92/83/ЄЕС).

“В країнах ЄС звільнено від оподаткування акцизним податком спирт етиловий (алкоголь), який денатурований та використовується для виробництва будь-якого не призначеного для людського споживання товару; спирт етиловий для виробництва лікарських препаратів, оцту, ароматизаторів, шоколаду та інших харчових продуктів”, — йдеться у повідомленні.

Наступна зустріч робочої групи має відбутися у другій декаді листопада.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, КМУ ініціював чергове підвищення акцизних ставок на алкоголь, і відповідний законопроект вже знаходиться на розгляді РВУ. Мова про можливе підвищення акцизів на 11,2%.

За прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.

Разом з тим, нардепи зареєстрували альтернативний законопроект, яким пропонують зниження акцизів на алкоголь.