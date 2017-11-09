Правительство хочет отменить акциз для непищевого спирта

Отмечается, что решение о создании рабочей группы было принято на совещании под председательством первого премьер-министра Украины Степана Кубива.

Члены рабочей группы должны привести национальное законодательство к требованиям Директивы 92/83/ЕЭС Европейского Парламента и Совета от 19 октября 1992 по гармонизации структур акцизных сборов на спирт и алкогольные напитки (Директива 92/83/ЕЭС).

"В странах ЕС освобождены от налогообложения акцизным налогом спирт этиловый (алкоголь), который денатурированный и используется для производства любого не предназначенного для человеческого потребления товара; спирт этиловый для производства лекарственных препаратов, уксуса, ароматизаторов, шоколада и других пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Следующая встреча рабочей группы должна состояться во второй декаде ноября.

Напомним, как сообщал УНН, КМУ инициировал очередное повышение акцизных ставок на алкоголь, и соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении РВУ. Речь о возможном повышении акцизов на 11,2%.

По прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.

Вместе с тем, нардепы зарегистрировали альтернативный законопроект, которым предлагают снижение акцизов на алкоголь.