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Уряд ініціював робочу групу для створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами

Уряд ініціював робочу групу для створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами

Київ • УНН

 • 14383 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання прийняв постанову про утворення робочої групи для створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA), передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, 1 вересня, на засіданні Уряду прийнято постанову про утворення робочої групи на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку, а також затвердження її посадового складу та положення про неї”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що метою робочої групи є створення в Україні національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках – NEXT-UA, що включатиме торговельний, кліринговий та розрахунковий функціонал.

Йдеться про торгівлю різними активами, включно з цінними паперами (як державними, так і корпоративними) та товарними деривативами (продукцією енергетичного та аграрного ринку).

Як заявив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк, серед фінансових інструментів у 2020 році найбільшим попитом на українському фондовому ринку користувалися державні облігації України.

“Обсяг торгів ними становив 329,8 млрд грн, це 98,3% обсягу торгів організованого ринку цінних паперів. В той час як обсяг торгів акціями складав лише 0,6 млрд грн, а корпоративними облігаціями – 0,9 млрд грн. Створення національного механізму біржової торгівлі NEXT-UA стане головним завданням робочої групи, що сприятиме зміцненню інфраструктури ринків капіталу та організованих товарних ринків”, - додав він.

Додамо

У червні в уряді повідомили, що у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA).

Зокрема, Кабмін підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Для створення проекту планується також залучити стратегічних комерційних інвесторів.

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