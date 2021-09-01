Уряд ініціював робочу групу для створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання прийняв постанову про утворення робочої групи для створення в Україні Національної біржі з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA), передає УНН.
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“Сьогодні, 1 вересня, на засіданні Уряду прийнято постанову про утворення робочої групи на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, ЄБРР, Американською торговельною палатою в Україні та Агентством США з міжнародного розвитку, а також затвердження її посадового складу та положення про неї”, - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що метою робочої групи є створення в Україні національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу та організованих товарних ринках – NEXT-UA, що включатиме торговельний, кліринговий та розрахунковий функціонал.
Йдеться про торгівлю різними активами, включно з цінними паперами (як державними, так і корпоративними) та товарними деривативами (продукцією енергетичного та аграрного ринку).
Як заявив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк, серед фінансових інструментів у 2020 році найбільшим попитом на українському фондовому ринку користувалися державні облігації України.
“Обсяг торгів ними становив 329,8 млрд грн, це 98,3% обсягу торгів організованого ринку цінних паперів. В той час як обсяг торгів акціями складав лише 0,6 млрд грн, а корпоративними облігаціями – 0,9 млрд грн. Створення національного механізму біржової торгівлі NEXT-UA стане головним завданням робочої групи, що сприятиме зміцненню інфраструктури ринків капіталу та організованих товарних ринків”, - додав він.
Додамо
У червні в уряді повідомили, що у наступні три роки в Україні планується створити інтегрований центр ринків капіталу та товарних ринків — Національну біржу з торгівлі капіталом і товарами (NEXT-UA).
Зокрема, Кабмін підписав меморандум про взаєморозуміння з ЄБРР, Американською торговельною палатою та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Для створення проекту планується також залучити стратегічних комерційних інвесторів.