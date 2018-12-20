Уряд Британії заплатить штраф через програш Європейському суду щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховний громадський суд Шотландії постановив стягнути з уряду Британії 105 тисяч фунтів стерлінгів через програш Європейському суду справи щодо одностороннього виходу з Європейського Союзу. Натомість Британія може скасувати Brexit без консультації з іншими членами ЄС – про це повідомляє Daily Express, пише УНН.
Сума судових витрат, яку має сплатити уряд, є на думку політиків і адвокатів, які шукали шляхів до скасування Brexit, максимально можливою. Рішення про стягнення цієї суми було прийнято після того, як Верховний громадський суд Шотландії затвердив постанову Європейського суду, що дозволяє Великобританії скасувати рішення про вихід з ЄС.
Нагадаємо, 10 грудня Європейський суд постановив, що Велика Британія може припинити дію статті 50 Лісабонського договору в односторонньому порядку, тобто скасувати Brexit без згоди 27 членів ЄС.