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Генеральна прокуратура Болгарії розпочала перевірку, як уряд країни застосовує санкції проти росії

Генеральна прокуратура Болгарії розпочала перевірку, як уряд країни застосовує санкції проти росії

Київ • УНН

 • 338286 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Уряд Болгарії розслідується щодо того, як він застосовував санкції ЄС проти росії, заявила прокуратура в п'ятницю, коли головний прокурор Іван Гешев перебував з візитом у Молдові та Україні, пише УНН з посиланням на Euractiv.

У лютому Euractiv повідомляв, що Болгарія не вводила санкції проти російських громадян чи компаній із списку санкцій ЄС.

На даний момент ЄС запровадив санкції щодо майже 1400 громадян росії та понад 170 компаній, а також усіх пов'язаних із ними фізичних та юридичних осіб. Минулого року країни ЄС заморозили понад 300 мільярдів євро з російських банків та 20 мільярдів євро активів, що належать російським олігархам. Усі ці заходи було введено після вторгнення росії до України 24 лютого 2022 року.

Навіть Угорщина, яка часто відстоює позиції на користь росії, заморозила російські активи на суму понад 900 млн євро. Згідно з останніми даними влади за 2019 рік, у Болгарії майже 300 000 росіян володіють понад 500 000 об'єктів нерухомості.

Деталі

У Болгарії за введення санкцій відповідає Національне агентство з доходів, хоча воно не видало жодного акта про запровадження санкцій за останні вісім років.

Сайт розслідувань Bird.bg вже розкрив імена деяких росіян, які володіють нерухомістю в Болгарії, зокрема на Чорному морі, через своїх родичів та фігурують у списку санкцій ЄС. Серед них Сергій Чемезов, Максим Топілін, Володимир Плігін та Олексій Чепа, повідомляв Bird.bg у квітні минулого року.

«Не дивно, що Болгарія, схоже, не застосовує санкції ЄС проти фізичних осіб та компаній із російської Федерації. Очевидно, що болгарська влада не наважується, не хоче і не має процедур і можливостей для застосування санкцій», — прокоментував Руслан Стефанов із болгарського аналітичного центру «Центр вивчення демократії» (CSD).

На початку цього тижня депутат ГЕРБ Делян Добрев заявив, що мільйони російських олігархів відмивають гроші через банк у Болгарії, не назвавши банку. За день прокуратура повідомила, що доручила Державному агентству національної безпеки розслідувати справу.

«Прокуратура запитує у Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (за російськими санкціями), інформацію про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв'язку із запровадженими санкціями», — повідомила прокуратура у п'ятницю.

Додамо

Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС повідомляли про свої дії щодо реалізації санкцій проти росії, заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час свого візиту до Софії наприкінці лютого.

"Мета полягає в тому, щоб отримати краще уявлення про ці активи, і якщо вони будуть конфісковані, їх можна буде використовувати для відновлення України", - сказав він тоді.

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