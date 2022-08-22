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Уряд Австрії вважає санкції проти рф дієвими і необхідними

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На тлі дискусії щодо санкцій проти росії уряд Австрії підтвердив, що його позиція з цього питання залишається незмінною, і заявив, що обмеження є дієвими і необхідними. Про це інформує УНН, посилаючись на Kurier

Уряд Австрії вважає санкції проти рф дієвими і необхідними

Цитата

"Ми хочемо заснованого на правилах світового порядку, а не закону джунглів, де сильніший може просто отримати те, що хоче. Ми не можемо і не допустимо того, щоб у 21-у столітті були спроби змінити реалії на місцях та посунути кордони з допомогою танків та ракет. путін очікує, що ми, як плюралістичні відкриті демократії, дозволимо розколоти себе, і що ми не матимемо волі показати йому червоні лінії. Найбільша сила ЄС – це єдність, яку ми повинні підтримувати", - заявили в Міністерстві закордонних справ Австрії.

Деталі

Крім цього, МЗС країни заявило, що санкції є "гнучким інструментом" і можуть бути скориговані в будь-який час. Тому відповідні рішення Ради ЄС щодо економічних санкцій також переглядають кожні пів року.

У міністерстві підтвердили дієвість обмежень, зазначивши, що цього року російська економіка скоротиться щонайменше на 6%, за іншими прогнозами - навіть на 10%. Натомість для Євросоюзу Єврокомісія очікує зростання близько 2,7%.

Дебати щодо доцільності запровадження антиросійських санкцій розпочалися після того, як у п'ятницю очільник федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер поставив під сумнів обмеження проти рф. В інтерв'ю австрійським ЗМІ він зазначив, що восени очікуються енергетичні проблеми через санкції, тому до того, "як соціальний баланс почне похитуватися", потрібно "подумати про те, чи будуть продовжені ті, чи інші діючі санкції".

Очільник правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у федеральній землі Тіроль Антон Маттле також заявив, що він відкритий до того, щоб здійснити "перевірку точності санкцій".

Продовження санкцій ЄС проти росії підтримали представники опозиційної ліберальної партії NEOS. Вони заявили, що австрійські політики повинні припинити "грати мелодію кремля" і "послаблювати європейську єдність", натомість продовжувати тиск на російського диктатора володимира путіна.

Нагадаємо

Естонія пропонує ввести восьмий пакет санкцій проти рф, який включатиме розширені обмеження в економічному, енергетичному і торговому секторах.

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