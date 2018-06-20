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Уругвай достроково вийшов в 1/8 фіналу ЧС-2018

Київ • УНН

 • 11816 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Ростові-на-Дону пройшов поєдинок другого туру групи А чемпіонату світу з футболу між національними командами Уругваю та Саудівської Аравії, передає кореспондент УНН.

В середині тайму записні фаворити баталії уругвайці відкрили рахунок. Карлос Санчес оформив верхову подачу при якій грубу помилку при виході зробив воротар аравійців. У наслідку нападник "Барселони" Луїс Суарес відправив м'яч у порожню сітку воріт. По перерві Саудівській Аравії так і не вдалося відігратися – 1:0.

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Таким чином, Уругвай набрав 6 очок і разом із Росією (6) достроково вийшли до 1/8 фіналу. Саудівська Аравія та Єгипет залишились за бортом плей-оф, але ще проведуть очну зустріч.

Примітно, що Суарес провів 100-й поєдинок у формі національної команди.

Крім того додамо, нападник "Барселони" забив 52-й гол за збірну Уругваю і став єдиним гравцем своєї національної команди, який відзначався на трьох чемпіонатах світу.

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