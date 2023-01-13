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Урсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає перший частину траншу із 18 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провели спільну пресконференцію за підсумками якої зробили кілька заяв, передає УНН з посиланням на Reuters.

Урсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає перший частину траншу із 18 млрд євро

Цитата

"Нам необхідно продовжувати посилювати тиск на росію, і ми, звичайно, продовжимо нашу непохитну підтримку України", - заявила Голова Європейської комісії на пресконференції.

Деталі

Фон дер Ляйєн повідомила, що перша частина траншу фінансової допомоги від ЄС у 2023 році, із 18 млрд доларів, надійде Україні вже у січні і буде найбільшим траншем допомоги ЄС країні-партнеру.

У лютому Україну відвідає колегія ЄС для зустрічі з урядом. Доповідь колегії з реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, яка вийде восени, буде для Євросоюзу наступним важливим кроком у вступі України.

Додамо

21 жовтня лідери країн ЄС погодили виділення Україні наступного року регулярної щомісячної допомоги в обсязі 1,5 млрд євро та доручили міністрам фінансів розробити механізм для виплати цих коштів. Допомогу буде надано у формі кредитів через інструмент «Макрофінансова допомога +» (MFA+).

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