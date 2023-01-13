Урсула фон дер Ляйен: Украина в январе получит первую часть транша из 18 млрд евро

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"Нам необходимо продолжать усиливать давление на россию, и мы, конечно, продолжим нашу непоколебимую поддержку Украины", - заявила Председатель Европейской комиссии на пресс-конференции.

Детали

Фон дер Ляйен сообщила, что первая часть транша финансовой помощи от ЕС в 2023 году, из 18 млрд долларов, поступит Украине уже в январе и будет крупнейшим траншем помощи ЕС стране-партнеру.

В феврале Украину посетит коллегия ЕС для встречи с правительством. Доклад коллегии по реформам в странах-кандидатах на вступление в ЕС, который выйдет осенью, будет для Евросоюза следующим важным шагом во вступлении Украины.

Добавим

21 октября лидеры стран ЕС согласовали выделение Украине в следующем году регулярной ежемесячной помощи в объеме 1,5 млрд евро и поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты этих средств. Помощь будет предоставлена в форме кредитов через инструмент «Макрофинансовая помощь +» (MFA+).