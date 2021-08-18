Урожай пшениці в Україні уже перевищив торішній

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці, що на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Цього року ми можемо вийти на рекордні показники врожайності порівняно з минулими роками. Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Відповідні цифри свідчать, що, ще не закінчивши сезон, ми вже отримали на 4 млн тонн більше, ніж минулого року в цілому”, — розповів Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що за минулий рік було намолочено 25 млн тонн пшениці.

Доповнення

Нагадаємо, на початку липня в Україні стартували жнива.

В лютому цього року генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль повідомляв, що в Україні на тлі погодних умов близько 88-90% озимих зернових культур перебувають у задовільному та доброму стані.

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