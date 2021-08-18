Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы, что на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.
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"В этом году мы можем выйти на рекордные показатели урожайности по сравнению с прошлыми годами. Уже намолочено более 29 млн тонн пшеницы. Соответствующие цифры свидетельствуют, что, еще не закончив сезон, мы уже получили на 4 млн тонн больше, чем в прошлом году в целом", - рассказал Шмыгаль.
Шмыгаль напомнил, что за прошлый год было намолочено 25 млн тонн пшеницы.
Дополнение
Напомним, в начале июля в Украине стартовали жатвы.
В феврале этого года генеральний директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль сообщал, что в Украине на фоне погодных условий около 88-90% озимых зерновых культур находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии.