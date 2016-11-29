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Урну з прахом Ф.Кастро встановили у Міністерстві збройних сил Куби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Урну з прахом Фіделя Кастро встановили у залі "Гранма" Міністерства Hеволюційних збройних сил Куби в столиці країни, де відбулась церемонія прощання із лідером кубинської революції, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Урну з прахом Ф.Кастро встановили у Міністерстві збройних сил Куби

Місце, де помістили урну з прахом Ф.Кастро прикрашене вінками з троянд, там же встановлено його фотографію, зроблену в період його участі у збройній боротьбі з військами кубинського диктатора Фульхенсіо Батісти.

Прощання з прахом Ф.Кастро очолив його брат Рауль - глава держави, який разом з іншими представниками керівництва країни вшанував хвилиною мовчання пам'ять кубинського лідера.

Під час церемонії прощання її учасники підписали клятву на вірність ідеям революції, які виклав Ф.Кастро на мітингу 1 травня 2000 року.

Зазначимо, на Кубі триває всенародне прощання з Ф.Кастро, початок якого в Гавані і Сантьяго-де-Куба позначив артилерійський салют у понеділок о 9 годині ранку.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років. Тіло Ф.Кастро кремували.

На Кубі було підписано указ про дев’ять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.

Похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.

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