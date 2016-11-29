Урну с прахом Ф.Кастро установили в Министерстве вооруженных сил Кубы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Урну с прахом Фиделя Кастро установили в зале "Гранма" Министерства Революционных вооруженных сил Кубы в столице страны, где состоялась церемония прощания с лидером кубинской революции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Место, где поместили урну с прахом Ф.Кастро, украсили венками из роз, там же установлена его фотография, сделанная в период его участия в вооруженной борьбе с войсками кубинского диктатора Фульхенсио Батисты.
Прощание с прахом Ф.Кастро возглавил его брат Рауль - глава государства, который вместе с другими представителями руководства страны почтил минутой молчания память кубинского лидера.
Во время церемонии прощания ее участники подписали клятву на верность идеям революции, которые изложил Ф.Кастро на митинге 1 мая 2000 г.
Отметим, на Кубе продолжается всенародное прощание с Ф.Кастро, начало которого в Гаване и Сантьяго-де-Куба обозначил артиллерийский салют в понедельник в 9:00 утра.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет. Тело Ф.Кастро кремировали.
На Кубе был подписан указ о девяти днях траура из-за смерти Ф.Кастро.
Похороны Ф.Кастро назначили на 4 декабря.