Уряд створив новий координаційний центр для управління прифронтовими регіонами: що відомо

Кабінет міністрів утворив Координаційний центр з питань управління регіонами на території, де ведуться або велись бойові дії. Основними завданнями центру буде координація дій органів виконавчої влади, підтримка економіки, забезпечення гуманітарної підтримки та відновлення територій. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

"Утворено Координаційний центр з питань управління регіонами, на території яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. Затверджено положення про Координаційний центр та його посадовий склад", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, головувати буде віце-премʼєр з відновлення України-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступник – начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Основні завдання центру:

координація дій органів виконавчої влади;

підтримка соціально-економічної стабільності;

визначення шляхів вирішення проблемних питань;

удосконалення нормативно-правової бази;

забезпечення безпеки, гуманітарної підтримки та відновлення територій.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України утворив координаційний центр з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.