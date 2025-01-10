Правительство создало новый координационный центр для управления прифронтовыми регионами: что известно
Киев • УНН
Кабмин создал Координационный центр по вопросам управления регионами, где ведутся боевые действия. Центр под руководством Алексея Кулебы будет заниматься координацией действий власти и восстановлением территорий.
Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам управления регионами на территории, где ведутся или велись боевые действия. Основными задачами центра будет координация действий органов исполнительной власти, поддержка экономики, обеспечение гуманитарной поддержки и восстановление территорий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
"Образован Координационный центр по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров. Утверждено положение о Координационном центре и его должностной состав", - сообщил Мельничук.
Дополнение
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, председательствовать будет вице-премьер по восстановлению Украины-министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель - начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Основные задачи центра:
координация действий органов исполнительной власти;
поддержание социально-экономической стабильности;
определение путей решения проблемных вопросов;
совершенствование нормативно-правовой базы;
обеспечение безопасности, гуманитарной поддержки и восстановления территорий.
Напомним
Кабинет министров Украины создал координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.