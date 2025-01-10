Правительство создало новый координационный центр для управления прифронтовыми регионами: что известно

ukenru
Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
13:12 • 28667 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10:22 • 105965 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
09:45 • 102991 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
09:37 • 104181 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
09:34 • 101348 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 80183 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 106582 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 120857 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 125722 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 128260 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

Атака дронов в Ростовской области: пожар на предприятии и поврежденные дома

 • 34363 просмотра
Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

Мировые банки уволят до 200 тысяч работников из-за искусственного интеллекта: что известно

 • 27022 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 100008 просмотра
Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

Япония расширяет санкции против рф за войну в Украине: детали

 • 24205 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105322 просмотра
публикации
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

14:49 • 5052 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

10:22 • 105965 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

09:53 • 105322 просмотра
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 207775 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 169749 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 100008 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 112931 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 120756 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 119068 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 117237 просмотра
Актуальное
Правительство создало новый координационный центр для управления прифронтовыми регионами: что известно

Правительство создало новый координационный центр для управления прифронтовыми регионами: что известно

Киев  •  УНН

 • 7470 просмотра

Read in English

Кабмин создал Координационный центр по вопросам управления регионами, где ведутся боевые действия. Центр под руководством Алексея Кулебы будет заниматься координацией действий власти и восстановлением территорий.

Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам управления регионами на территории, где ведутся или велись боевые действия. Основными задачами центра будет координация действий органов исполнительной власти, поддержка экономики, обеспечение гуманитарной поддержки и восстановление территорий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

"Образован Координационный центр по вопросам управления регионами, на территории которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией как временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров. Утверждено положение о Координационном центре и его должностной состав", - сообщил Мельничук.

Дополнение

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, председательствовать будет вице-премьер по восстановлению Украины-министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель - начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Основные задачи центра:

координация действий органов исполнительной власти;

поддержание социально-экономической стабильности;

определение путей решения проблемных вопросов;

совершенствование нормативно-правовой базы;

обеспечение безопасности, гуманитарной поддержки и восстановления территорий.

Напомним

Кабинет министров Украины создал координационный центр по вопросам противодействия незаконному обороту огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы