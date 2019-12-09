УПЦ МП звела в єпископи священика, який сприяв анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У неділю, 8 грудня, стало відомо про зведення в єпископи УПЦ Московського Патріархату Каллініка (Чернишова), який сприяв російській анексії Криму. Про це повідомляє архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря), пише УНН з посиланням на його Facebook.
“Без оголошення зробили “єпископом Бахчисарайським” Московського Патріархату Каллініка Чернишова — відомого пособника російських окупантів в Криму. Чекали майже 4 роки, а напередодні зустрічі в Парижі вирішили показати “хто тут господар”, — написав Зоря в соціальних мережах.
За його інформацією, місцем посвяти (хіротонія) став Миколаївський собор в місті Ніжин. На сайті Херсонської єпархії УПЦ МП також опубліковані відповідні фото з Ніжина, де Каллінік стоїть у ряді архієреїв Московського патріархату з відмінними знаками в мантії єпископа.
У Кримській єпархії УПЦ (МП) спростовували звинувачення в сепаратизмі на адресу Каллініка (Чернишова).
Як писав УНН, рішення Елладської православної церкви (ЕПЦ) визнати Православну церкву України (ПЦУ) нібито “суперечить священними канонами та є великою помилкою”. Про це заявив Відділ зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату.