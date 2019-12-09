УПЦ МП свела в епископы священника, который помогал аннексии Крыма

“Без объявления сделали “епископом Бахчисарайским” Московского Патриархата Каллиника Чернышева — известного пособника российских оккупантов в Крыму. Ждали почти 4 года, а накануне встречи в Париже решили показать “кто здесь хозяин”, — написал Зоря в социальных сетях.

По его информации, местом посвящения (хиротония) стал Николаевский собор в городе Нежин. На сайте Херсонской епархии УПЦ МП также опубликованы соответствующие фото из Нежина, где Каллиник стоит в ряду архиереев Московского патриархата с отличительными знаками в мантии епископа.

В Крымской епархии УПЦ (МП) опровергали обвинения в сепаратизме в адрес Каллиника (Чернышева).

Как писал УНН, решение Элладской православной церкви (ЭПЦ) признать Православную церковь Украины (ПЦУ) якобы “противоречит священным канонам и является большой ошибкой”. Об этом заявил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.