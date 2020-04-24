УПЛ вдруге перенесла вибори президента організації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вибори президента Української Прем'єр-ліги з футболу перенесено вдруге, повідомляє УНН з посиланням прес-службу УПЛ.
За результатами обговорення питання щодо виборів президента Української Прем’єр-ліги Дирекція УПЛ, базуючись на постанові Кабінету міністрів України про продовження карантину до 11 травня, ухвалила рішення перенести вибори очільника Ліги з 27 квітня на 25 травня.
Зазначимо, місцем проведення стане Будинок футболу (час початку засідання — о 12:30).
Нагадаємо, що вперше дирекція УПЛ перенесла вибори президента вкінці березня.