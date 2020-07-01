УПЛ скасувала проведення матчу за участі ФК "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Перенесений на 1 липня матч 24 туру УПЛ "Карпати" — "Маріуполь" не відбудеться. Про це інформує прес-служба змагань, передає УНН.
Причиною такого рішення стала відсутність фінансової можливості у львів’ян виїхати на зазначений матч до Маріуполя.
Враховуючи надану інформацію, Дирекція УПЛ передала справу на розгляд Контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно Регламенту, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично буде виключений зі змагань.
Як писав УНН, представники "Карпат" заявили про фінансові проблеми та можливе зняття з чемпіонату.