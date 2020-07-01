УПЛ отменила проведение матча с участием ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Перенесенный на 1 июля матч 24 тура УПЛ "Карпаты" - "Мариуполь" не состоится. Об этом сообщает пресс-служба соревнований, передает УНН.
Причиной такого решения стало отсутствие финансовой возможности у львовян выехать на указанный матч в Мариуполь.
Учитывая предоставленную информацию, Дирекция УПЛ передала дело на рассмотрение Контрольно-дисциплинарному комитету УАФ и проинформировала ФК "Карпаты", что согласно Регламенту, в случае повторной неявки на матч без уважительных причин, клуб автоматически будет исключен из соревнований.
Как писал УНН, представители "Карпат" заявили о финансовых проблемах и возможном снятии с чемпионата.