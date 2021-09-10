УПЛ перенесла проведення поєдинку “Маріуполь” — “Шахтар”

Деталі

Гра “Маріуполь” — “Шахтар”, яка призначена на 18-е вересня повинна була пройти в Маріуполі на стадіоні імені В.С.Бойко. Однак стадіон не зможе прийняти цей матч в зазначену дату через те, що будуть проведені невідкладні аварійно-відновлювальні та пуско-налагоджувальні роботи на підстанції, яка живить стадіон.

ФК “Маріуполь” звернувся до Дирекції Прем’єр-ліги і ФК “Шахтар” з проханням про “обмін” матчів, тобто гру 8-го туру провести на полі “гірників”, а поєдинок другого кола (23-й тур) вже зіграти в Маріуполі. Дирекція Прем’єр-ліги задовольнила прохання “приазовців”.

Таким чином, матч 8-го туру між “гірниками” і азовцями відбудеться в Ковалівці (Київська область) на стадіоні “Колос”.

Що передувало цьому

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