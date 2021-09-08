Футбол: вихованець “Шахтаря” перейшов до російського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. 20-річний український нападник Станіслав Біблік поповнив ряди ФК “Акрон” із Тольятті, інформує УНН з посиланням на сайт “Акрону”.
Що відомо
За російський колектив Біблік виступатиме до кінця сезону 2021/22. У “Акроні” Станіслав виступатиме під 28-им номером.
Деталі
Біблік є вихованцем “Азовсталі” та Академії донецького ФК “Шахтар”. Він пройшов усі щаблі юнацького футболу в Донецьку. За другу команду “гірників” Станіслав зіграв 21 матч, в яких відзначився 11 забитими м’ячами. У 2020 році Біблік знаходився в оренді в “Маріуполі”, у складі якого взяв участь в трьох матчах Української Прем’єр-Ліги. Також гравець викликався до юнацьких збірних України різних вікових груп.
Доповнення
“Акрон” із 6 очками після 9-ти турів йде на 17-му місці другого за силою дивізіону чемпіонату Росії.