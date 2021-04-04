УПЛ: аутсайдер зіграв внічию із претендентом на єврокубки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У матчі 20-го туру УПЛ "Минай" та "Колос" здобули по одному заліковому балу в Ужгороді, зігравши внічию 0:0. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу "Колосу".
Деталі
У першому таймі була тотальна перевага "Колоса", який повністю контролював гру і створював багато моментів. Шанси відзначитися були у Володимира Лисенка. На 11-й хвилині Кравченко зробив навіс з правого флангу, а форвард пробив головою. М’яч влучив у стійку воріт і прилетів у руки голкіперу закарпатців.
А у середині першої половини господарі обрізалися в середині поля, Ільїн віддав пас на Лисенка, який опинився один перед голкіпером "Миная" і повинен був забивати, проте не зміг переграти Андрія Поповича.
Надалі голкіпер "Минаю" працював на повну – Антюх пробивав метрів з вісімнадцяти, а Попович перевів м’яч на кутовий. Ще один гострий момент виник після стандарту. На 31-й хвилині Лисенко пробив зі штрафного, м’яч рикошетом полетів у центр карного майданчику господарів. Мілько робив добивання, але удар накрив Матіч, і м’яч у руки таки забрав Попович.
Проте, у другому таймі закарпатцям вдалося вирівняти гру. На 55-й хвилині у господарів виник ще один момент. Після подачі з кутового головою м’яч у ворота "Колоса" переправляв Нурієв, але Волинець здійснив неймовірне спасіння.
В останні хвилини поєдинку "Колос" атакував, проте до результативного удару справа не дійшла – 0:0.
Доповнення
"Колос" набрав 30 очок в турнірній таблиці, а наступну гру проведе за тиждень проти донецького "Олімпіка". "Минай" з 15-ма пунктами посідає 13-те місце.